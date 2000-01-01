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Айзенкот: Израиль не участвует в сирийской войне 21.06 06:59   MIGnews.com

Айзенкот: Израиль не участвует в сирийской войне

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот выступил на конференции Герцлии.

Айзенкот заявил: “Израиль не участвует в сирийской войне и не поддерживает ни одну из сторон”.

Айзенкот также говорил о других угрозах безопасности Израиля - далеких и близких.

Айзенкот заявил: “Израиль заинтересован в том, чтобы в Газе электричество подавалось 24 часа в сутки. Но есть парадокс - мы финансируем подачу электроэнергии в Газу, а она используется для строительства террористических тоннелей”. Айзенкот заявил, что ХАМАС сейчас “стоит на распутье” и “должен решить, остается ли он террористической группой или превращается в организацию ответственную перед своими гражданами”.

Айзенкот также указал на то, что Запад сфокусирован на войне против ISIS, в то время как иранская экспансия на Ближнем Востоке продолжается и аятоллы создают “шиитский полумесяц” от Иран через Ирак в Сирию и Ливан.
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