Наследник, который дорого обойдется Ближнему Востоку
Минувшей ночью в Саудовской Аравии фактически произошел государственный переворот. 81-летний король Салман бин Абдульазиз, страдающий от болезни Альцгеймера, сместил со всех должностей наследного принца Мухаммеда бин Найефа, и назначил вместо него своего 31-летнего сына Мухаммеда бин Салмана.
До этого Мухаммед бин Салман носил неслыханный титул “вице-наследного принца”. Он также был министром обороны королевства.
Мухаммед бин Найеф, на протяжении многих лет возглавлявший структуры безопасности КСА, также уволен с поста министра внутренних дел. Мухаммед бин Найеф сыграл ведущую роль в разгроме структур аль-Каиды на территории королевства в начале 2000-х. В 2009 он был ранен в результате взрыва смертника аль-Каиды, пришедшего к нему на прем.
Решение о смещении Мухаммеда бин Найефа и назначении наследником Мухаммеда бин Салмана принято Советом Присяги королевства. За решение высказался 31 член Совета из 34. Сегодня вечером имамы в главных мечетях Мекки и Медины, и по всей Саудовской Аравии призовут граждан принести присягу новому наследному принцу.
Мухаммед бин Салман уже считался наиболее могущественным сановником королевства. Кроме министерства обороны он возглавлял экономический совет, надзирающий за ходом экономических реформ в стране. Теперь он назначен также первым вице-премьером. Таким образом, он превратился в фактического правителя Саудовской Аравии.
Произошедшее минувшей ночью в Эр-Рияде означает окончательный разрыв со статус-кво - и во внутренней, и во внешней политике королевства. Во внутренней политике Сауды отказались от традиционного процесса передачи власти от брата к брату - как это было на протяжении последнего 810 года, и от идеи передачи власти второй линии наследников основателя Саудовской Аравии - короля Абдуль-Азиза. Подробно существовавшая система наследования Саудов описана в материале "Принцы перед схваткой за трон". Линии сыновей братьев основателя полностью обойдены и власть будет передана представителю третьего поколения клана ас-Сауд. До своего метеоритного взлета в 2015 году Мухаммед бин Салман был малоизвестен и возглавлял двор своего родителя, тогдашнего министра обороны и нынешнего короля Салмана.
Во внешней политике Мухаммед бин Салман стоит за всеми фундаментальными изменениями во внешней политике Саудовской Аравии в последние два с половиной года. После назначения Мухаммеда на должность министра обороны внешняя политика Саудовской Аравии немедленно изменилась и стала куда более радикальной и агрессивной. Подробно это описано в материале "Сауды на пути к абсолютному доминированию". По его инициативе началась прямая военная интервенция в Йемене и оккупация части страны “арабским контингентом”. Мухаммед был инициатором блокады Катара и разрыва отношений с этим эмиратом. Принц также был главным организатором визита президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, и контролировал всю подготовительную работу к нему.
Одновременно с объявлением о смещении наследного принца был издан указ о восстановлении всех надбавок, бонусов и специальных доплат военным и служащим государственного сектора - ранее отмененным из-за “сложной экономической ситуации”.
Официальной причиной королевского декрета о замене наследника названы “особые обстоятельства” суть которых не разглашается.