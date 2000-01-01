21.07 13:35 MIGnews.com

Людей выбрасывают на улицу из центра абсорбции

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Депутат Ксения Светлова (Сионистский лагерь) сказала о нетерпимой ситуации, сложившейся в центре абсорбции в Мевассерет-Ционе, откуда репатриантов, в большинстве выходцев из Эфиопии, попросту выбрасывают в ближайшее время на улицу, поскольку центр абсорбции закрывают, а никакого альтернативного решения людям не предложили.Депутат Светлова: "Проблемы, с которыми столкнулись репатрианты в центре абсорбции в Мевассерет-Ционе, - прямое следствие провальной политики правительств Израиля в отношении социального жилья.Из-за нежелания правительства действенно решать проблему социального жилья страдают многие репатрианты, в том числе и десятки тысяч пожилых русскоязычных израильтян, проблемами которых власти также совершенно не желают заниматься. Прямая абсорбция, через "прелести" которой прошла и я сама, - людей посылают на ограниченный срок в центры абсорбции, а потом - помахав на прощание рукой, отправляют на частный рынок, бороться самостоятельно за выживание, - хотя многие люди не знают языка, местной ментальности и бюджет, выделенный на обустройство - минимальный.Одни справляются. Другие, особенно люди старшего поколения, испытывают огромные трудности. В результате, - кто-то живет вместе с выросшими детьми, кто-то вместе снимает квартиру на несколько соседей, а кто-то так и ждет годами в очереди на социальное жилье, и откладывает каждый шекель, чтобы хватило на еду, лекарство и оплату квартиры...Недопустимо, чтобы страна, построенная репатриантами, приглашающая к себе репатриантов со всего мира, так равнодушно относилась бы к проблеме социального жилья для репатриантов! Двадцать пять тысяч человек ожидают годами в очереди министерства абсорбции, в очереди, которая никуда не продвигается...Я требую от правительства Израиля незамедлительно действовать для того, чтобы решить проблему социального жилья для репатриантов! Недопустимо, чтобы пожилые репатрианты годами и десятилетиями ждали в очереди на социальное жилье! Недопустимо выкидывать людей на улицу из центра абсорбции, не предоставив им никакого разумного альтернативного решения!Израиль - национальный дом для всех евреев мира. И наша страна должна обеспечить репатриантов, приехавших в Израиль крышей над головой, а не бросать на произвол судьбы".