21.07 11:05 MIGnews.com

Путин потребовал построить второй в мире по силе флот

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Президент России Владимир Путин своим указом утвердил основы государственной политики в области военно-морской деятельности, определяющие, среди прочего, требования к ВМФ России. Согласно положениям документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, ВМФ России должен находиться на втором месте в мире по боевым возможностям, при этом Россия не допустит существенного превосходства ВМС других стран над ВМФ РФ.Исходя из перечисленных в документе стратегических требований к ВМФ России, флот в военное время должен сохранять способность нанесения неприемлемого ущерба противнику с целью принуждения его к прекращению боевых действий; способность успешно противостоять противнику, обладающему высокотехнологичным морским потенциалом, в ближней и дальней морской и в океанской зоне; развитые возможности в сфере ПВО, ПРО, противолодочной, противоминной обороны; способность к долговременным автономным действиям в удаленных районах.Основными приоритетами в области строительства флота объявлено совершенствование морских стратегических ядерных сил, развитие сил общего назначения в целях обеспечения неядерного сдерживания, формирование группировок сил ВМФ на различных стратегических направлениях исходя из самых неблагоприятных прогнозов начала военных действий.Среди приоритетов в тексте документа отмечено также создание морского авианесущего комплекса. Формирование сбалансированного флота, способного действовать в морской и океанской зоне, должно быть завершено к 2030 году.