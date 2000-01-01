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55% израильтян не доверяет Нетаниягу 21.07 11:33   MIGnews.com

55% израильтян не доверяет Нетаниягу

Газета Маарив опубликовала опрос общественного мнения об отношении израильтян к премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Обзор фокусировался, главным образом на так называемом “деле 3000” - о покупке подлодок у Германии.

На вопрос “Верите ли в заявления Биньямина Нетаниягу о том, что он ничего не знал о коррупции в деле о покупке подлодок и военных кораблей?” 55% ответили , что не верят. 30% заявили, что верят в то, что Нетаниягу не имеет отношения к делу. 48% опрошенных заявили, что верят в коррумпированность Нетаниягу.
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