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Муфтий Чечни: мы защитим аль-Аксу даже ценой своих жизней 21.07 11:07   MIGnews.com

Муфтий Чечни: мы защитим аль-Аксу даже ценой своих жизней

Муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев сделал официальное заявление по поводу ограничений для посетителей мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает официальное издание Чечня Сегодня:

«В связи с последними событиями вокруг одной из трех святынь мусульман, священной мечети Аль-Акса в Иерусалиме, хочу сделать заявление. Ранее, в средствах массовой информации, Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров высказал твердую позицию по поводу закрытия священной мечети Аль-Акса, потребовав разумных действий от израильского правительства и немедленного открытия святыни мусульман. Это заявление поддерживает и весь чеченский народ. Однако, учитывая ограничения, которые установили для посещения этой мечети, мы вынуждены обратиться к властям Израиля со следующими словами:

- Мы, а также все мусульмане мира, готовы найти точки соприкосновения с вами ради мирного урегулирования сложившейся ситуации, поскольку мы всегда осуждали и осуждаем терроризм и насилие. Но, если же вам безразличен такого рода диалог, и безразличны чувства мусульман всего мира, если вы будете оскорблять общину Пророка Мухаммада (Да благословит Его Аллах и приветствует), закрывая третью святыню - мечеть Аль-Акса, то считаю своим долгом предупредить вас, что МЫ - МУСУЛЬМАНЕ ВСЕГО МИРА, которые находятся на правильном вероубеждении и осуждают любого рода экстремизм и терроризм, не позволим вам, а также кому-либо другому, играть чувствами верующих, оскорблять их, используя изощренные методы разного рода по отношению к святыням. Мы никому не позволим делать все то, что им заблагорассудится в отношении мусульман. МЫ будем обязаны отстоять даже ценой своих жизней наши святыни и до последнего вздоха быть защитниками Уммы Пророка Мухаммада (Да благословит Его Аллах и приветствует) и, мы к этому готовы!», - заявил Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.
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