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Минтранс не видит проблемы в автобусах в шаббат | Фото: Thinkstock21.07 12:15   MIGnews.com

Минтранс не видит проблемы в автобусах в шаббат

Министерство транспорта отклонило поступившее недавно требование депутатов Кнессета от ультраортодоксальных партий сократить работу общественного транспорта в шаббат.

Около трех недель назад депутаты обратились в министерство и потребовали уменьшить количество автобусных маршрутов, получивших разрешение на работу в городах, в которых муниципалитеты субсидируют работу общественного транспорта в шабат. Генеральный директор министерства ответила депутатам, что министерство не может отменить разрешения, выданные в прошлом министром транспорта.

Требование остановить работу маршрутов, действующих в шаббат, поступило от депутатов ультраортодоксальных партий на фоне успехов, достигнутых ими в продвижении закона о гиюре и отмене компромисса по вопросу о Стене плача. Депутаты от партий ШАС и Еврейство Торы действовали в рамках специальной комиссии, созданной ультраортодоксальными фракциями, задачей которой являлось отслеживание работ или деятельности, организованно проводимой в шаббат.

Во всем, что касается автобусного сообщения в шаббат, депутаты утверждали, что закон о транспорте позволяет "министру транспорта спасти уважение к шаббату и уменьшить количество осквернений шаббата".

В своем ответе генеральный директор министерства транспорта Керен Тернер-Эяль подвергла закамуфлированной критике тот факт, что депутаты Кнессета связали между городскими линиями, действующим по инициативе местных органов власти, и маршрутами общественного транспорта, на работу которых в шабат было выдано специальное разрешение. Она подчеркнула, что речь идет о разных функциях, которые не являются взаимозаменяемыми и не служат одной и той же цели.

В своем письме депутаты также поинтересовались как продвигается расследование министерства транспорта относительно работы в шабат альтернативных автобусных маршрутов в Иерусалиме, и начало ли министерство собирать доказательства с целью предъявления обвинений. На это гендиректор министерства ответила, что, судя по всему, речь идет о частных перевозках, а значит их деятельность не противоречит законодательству, но тем не менее министерство проведет проверку и сообщит о результатах.

В ультраортодоксальных партиях предпочитают в последнее время не делать громких заявлений в прессе по вопросам государства и религии, поэтому ответ гендиректора министерства транспорта не вызвал волну возмущенных откликов. Депутаты лишь заявили, что ответы их не удовлетворяют, и что министерство транспорта не делает достаточно, чтобы остановить работу общественного транспорта в шаббат.
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