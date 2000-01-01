21.07 13:19 MIGnews.com

Трамп: Макрон любит мужчин

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Президент США Дональд Трамп недавно вернулся на родину после государственного визита во Францию, где его принял глава государства Эммануэль Макрон, и теперь делится своими впечатлениями.Как известно, лидер Франции во время своей предвыборной кампании, подвергся гомофобным насмешкам с боку государственных СМИ, несмотря на то, что с 2007 года Эммануэль Макрон женат на своей школьной учительнице Брижит Тронье.Трамп в интервью издательству New York Times заявил, что "Макрон удостоился моего 30-секундного рукопожатия. Он "любит" держать мужчин за руку. Он отличный парень, умный, сильный. Ему нравилось держать меня за руку."Трамп также добавил, что Макрон "очень хороший человек", "крутой парень", но "любит держать меня за руку".Во время избирательной кампании Макрон запретил российским СМИ освещать его встречи, после того как издание "Спутник", принадлежащее Кремлю опубликовало статью о "богатом гей-лобби". В материале описывались постоянные слухи о том, что Макрон "тайный" гомосексуалист и живет "двойной жизнью", так как у него есть жена.Это самое "богатое гей-лобби", якобы поддерживает Макрона.