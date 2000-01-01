21.07 18:52 MIGnews.com

Исраэль Кац: Храмовая гора – наша

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац прояснил ситуацию относительно решения кабинета безопасности в свете недавнего теракта у Львиных ворот и последовавших за этим событий."Храмовая гора в наших руках, - заявил Кац. Не должно быть никаких компромиссов, когда речь идет о суверенитете. Государство Израиль отвечает за соблюдение закона и порядка на территории Храмовой горы.Кац заявил, что, вопреки некоторым публикациям, военно-политический кабинет, в состав которого входит министр, принял конкретное решение. Речь идет о продолжении применения всех необходимых средств, утвержденных кабинетом после недавнего жестокого теракта, включая использование металлодетекторов."За реализацию этого решения отвечает Полиция Израиля", - отметил Кац.