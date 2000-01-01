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YouTube 21.07 16:50   MIGnews.com

ХАМАС: Израиль скрывает информацию об Ороне Шауле

Представитель "боевого крыла" террористической группировки ХАМАС заявил, что Израиль скрывает важные факты о том, как солдат ЦАХАЛА Орон Шауль "попа в плен к группировке" в 2014 году во время операции "Нерушимая скала".

В настоящее время ХАМАС удерживает тела павших солдат Орона Шауля и Хадара Голдина и трех психически нездоровых израильтян (которые считаются еще живыми – ред.) в попытке обменять их на живых террористов, отбывающих срок в израильских тюрьмах.

Напомним, что сержант Орон Шауль находился в бронетранспортере вместе с другими бойцами бригады "Голани", который подорвался на мощном взрывном устройстве в секторе Газы. Позже власти Израиля объявили солдата ЦАХАЛа погибшим.

Несмотря на это, террористическая группировка ХАМАС всячески пытается создать впечатление, что Орон Шауль жив и находится в плену в Газе. Однако при этом отказывается предоставить какие-либо детали или любую другую информацию для проверки данных утверждений.
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