21.07 17:30 MIGnews.com

Премьер Турции осудил ограничения на посещение Аль-Аксы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым осудил установленные ограничения на посещение мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Он считает, что данные меры израильских властей на Храмовой горе неверны и приведут к росту напряженности."Мусульмане крайне чувствительны к вопросам, связанным с мечетью Аль-Акса. Такие радикальные меры под предлогом террористической угрозы неверны. Запрет или ограничение доступа в мечеть не будет способствовать решению проблемы, а напротив, увеличит напряженность и повредит межрелигиозной терпимости", — заявил глава турецкого правительства.Также Бинали Йылдырым выразил надежду, что в ближайшее время ситуация на Храмовой горе нормализуется.Напомним, что в пятницу, 21 июля, полиция объявила о порядке входа верующих мусульман на Храмовую Гору.Вход в Старый Город и на Храмовую Гору ограничен, и будут пропускаться мужчины в возрасте старше 50 лет.Женщин будут пропускать без ограничений.