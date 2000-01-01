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YouTube 21.07 17:30   MIGnews.com

Премьер Турции осудил ограничения на посещение Аль-Аксы

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым осудил установленные ограничения на посещение мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Он считает, что данные меры израильских властей на Храмовой горе неверны и приведут к росту напряженности.

"Мусульмане крайне чувствительны к вопросам, связанным с мечетью Аль-Акса. Такие радикальные меры под предлогом террористической угрозы неверны. Запрет или ограничение доступа в мечеть не будет способствовать решению проблемы, а напротив, увеличит напряженность и повредит межрелигиозной терпимости", — заявил глава турецкого правительства.

Также Бинали Йылдырым выразил надежду, что в ближайшее время ситуация на Храмовой горе нормализуется.

Напомним, что в пятницу, 21 июля, полиция объявила о порядке входа верующих мусульман на Храмовую Гору.

Вход в Старый Город и на Храмовую Гору ограничен, и будут пропускаться мужчины в возрасте старше 50 лет.

Женщин будут пропускать без ограничений.
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