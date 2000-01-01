21.07 17:50 MIGnews.com

Дело 3000: Мики Ганор согласился стать госсвидетелем

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Израильский бизнесмен Мики Ганор согласился выступить в суде в качестве свидетеля обвинения. В пятницу, 21 июля, один из подозреваемых по "делу 3000", подписал соглашение с прокуратурой о сотрудничестве.Напомним, что бизнесмена подозревает в мошенничестве, отмывании денег и преступном сговоре. Мики Ганор выступал посредником между Израилем и немецкой компанией ThyssenKrupp при заключении сделки о приобретении подводных лодок.Кроме того арест бизнесмена был продлен на две недели. Также Ганору запретили покидать страну в течение 90 дней.