22.07 06:33 MIGnews.com

Нетаниягу посетил комплекс "Туфли на набережной Дуная"

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил мемориальный комплекс "Туфли на набережной Дуная", посвященный памяти евреев, погибших в Катастрофе, и положил там камень с горы Герцля, который привёз из Иерусалима.Сопровождавший премьер-министра депутат Кнессета Исраэль Эйхлер прочёл один из псалмов Царя Давида (“Теилим”).Премьер-министр сказал:"Это место очень остро и трагично выражает перемены в судьбе еврейского народа. Здесь, в этом месте, были убиты и сброшены в реку тысячи евреев, включая детей.Я принёс сюда камень с горы Герцля, которая возникла в Иерусалиме и привела к созданию Израиля. Этот камень с горы Герцля, привезённый из государства Израиль в память об убитых здесь, символизирует возрождение Израиля и наш долг гарантировать, что эта катастрофа никогда больше с нами не произойдёт. В этом истинное, глубочайшее значение государства Израиль. Я взволнован и горд тем, что стою на этом месте и говорю всё это с глубоким убеждением, представляющим всех нас, всех вас, граждан Израиля, еврейский народ".