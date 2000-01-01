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Фото: Хаим Цах, GPO22.07 06:33   MIGnews.com

Нетаниягу посетил комплекс "Туфли на набережной Дуная"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил мемориальный комплекс "Туфли на набережной Дуная", посвященный памяти евреев, погибших в Катастрофе, и положил там камень с горы Герцля, который привёз из Иерусалима.

Сопровождавший премьер-министра депутат Кнессета Исраэль Эйхлер прочёл один из псалмов Царя Давида (“Теилим”).

Премьер-министр сказал:

"Это место очень остро и трагично выражает перемены в судьбе еврейского народа. Здесь, в этом месте, были убиты и сброшены в реку тысячи евреев, включая детей.

Я принёс сюда камень с горы Герцля, которая возникла в Иерусалиме и привела к созданию Израиля. Этот камень с горы Герцля, привезённый из государства Израиль в память об убитых здесь, символизирует возрождение Израиля и наш долг гарантировать, что эта катастрофа никогда больше с нами не произойдёт. В этом истинное, глубочайшее значение государства Израиль. Я взволнован и горд тем, что стою на этом месте и говорю всё это с глубоким убеждением, представляющим всех нас, всех вас, граждан Израиля, еврейский народ".
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