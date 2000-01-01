21.07 22:11 MIGnews.com

Сообщение канцелярии премьер-министра

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В пятницу, 21 июля, канцелярия Биньямина Нетаниягу опубликовала заявление:"Израиль обязан сохранять статус-кво на Храмовой горе, обеспечивать свободу доступа к святым местам и безопасность всех молящихся на Храмовой горе и посещающих это место.Военно-политический кабинет делегировал полиции Израиля полномочия в принятии решений по обеспечению свободного доступа к святым местам, при условии сохранения безопасности и общественного порядка".