21.07 22:11 MIGnews.com
Сообщение канцелярии премьер-министра
В пятницу, 21 июля, канцелярия Биньямина Нетаниягу опубликовала заявление:
"Израиль обязан сохранять статус-кво на Храмовой горе, обеспечивать свободу доступа к святым местам и безопасность всех молящихся на Храмовой горе и посещающих это место.
Военно-политический кабинет делегировал полиции Израиля полномочия в принятии решений по обеспечению свободного доступа к святым местам, при условии сохранения безопасности и общественного порядка".
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