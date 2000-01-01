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Европарламент может ввести санкции против Прибалтики | Фото: Thinkstock21.07 08:32   MIGnews.com

Европарламент может ввести санкции против Прибалтики

Фракция "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера " внесет на рассмотрение Европарламента резолюцию, призывающую ввести экономические санкции против прибалтийских стран из-за пропаганды нацизма, пишет газета Известия.

Сообщается, что депутаты потребовали осуждения мероприятий, пропагандирующих нацистскую идеологию . Документ вынесут на рассмотрение осенью.

В частности, предлагается лишить Прибалтику денег из европейских фондов.

Инициаторы резолюции отметили, что в настоящее время Брюссель закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе.

"Ведь тем, кто откажется ее принимать, будет необходимо обосновать свою позицию и объяснить, почему они не видят угрозы в нацизме ", — подчеркнул член фракции и зампредседателя комитета Европарламента по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталка.
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