Европарламент может ввести санкции против Прибалтики
Фракция "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера " внесет на рассмотрение Европарламента резолюцию, призывающую ввести экономические санкции против прибалтийских стран из-за пропаганды нацизма, пишет газета Известия.
Сообщается, что депутаты потребовали осуждения мероприятий, пропагандирующих нацистскую идеологию . Документ вынесут на рассмотрение осенью.
В частности, предлагается лишить Прибалтику денег из европейских фондов.
Инициаторы резолюции отметили, что в настоящее время Брюссель закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе.
"Ведь тем, кто откажется ее принимать, будет необходимо обосновать свою позицию и объяснить, почему они не видят угрозы в нацизме ", — подчеркнул член фракции и зампредседателя комитета Европарламента по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталка.