21.07 10:12 MIGnews.com

Time выйдет вновь выйдет с портретом Путина на обложке

TIME’s new cover: Inside the secret plan to stop Putin’s election plot https://t.co/byGpS62Nb4 pic.twitter.com/hrbiOuuhC1 — TIME (@TIME) 20 июля 2017 г.

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