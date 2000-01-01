Time выйдет вновь выйдет с портретом Путина на обложке

Автор статьи Массимо Калабрези вновь поднимает в своем материале тему якобы имевшего место российского вмешательства в американские выборы в 2016 году.
Автор утверждает, что Вашингтон готовился заранее к возможной кибератаке. Он рассказывает о плане экстренных действий администрации президента Барака Обамы в случае хакерской атаки в день выборов президента США.
В распоряжение журнала попал 15-страничный документ. Из него следует, что в день выборов предполагалось создать "Командный пост" и "Центр стратегической информации и операций". Они должны были упростить сбор сообщений о нарушениях.
Издание уточняет, что Белый дом в случае "значительного инцидента" предлагал направить на избирательные участки вооруженных сотрудников федеральных правоохранительных органов. Он также собирался при такой ситуации провести мобилизацию военных подразделений и запустить программы по борьбе с пропагандой.
В российском руководстве неоднократно опровергали обвинения во вмешательстве в выборы в США.
В 2007 году фотография Путина уже появлялась на обложке журнала Time. Тогда он был назван "человеком года" по версии издания.