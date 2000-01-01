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kremlin.ru 21.07 10:12   MIGnews.com

Time выйдет вновь выйдет с портретом Путина на обложке

Журнал Time выйдет 31 июля с портретом президента России Владимира Путина на обложке. Здесь же заголовок главной статьи выпуска: "Секретная программа, чтобы сорвать план Путина по выборам".




Автор статьи Массимо Калабрези вновь поднимает в своем материале тему якобы имевшего место российского вмешательства в американские выборы в 2016 году.

Автор утверждает, что Вашингтон готовился заранее к возможной кибератаке. Он рассказывает о плане экстренных действий администрации президента Барака Обамы в случае хакерской атаки в день выборов президента США.

В распоряжение журнала попал 15-страничный документ. Из него следует, что в день выборов предполагалось создать "Командный пост" и "Центр стратегической информации и операций". Они должны были упростить сбор сообщений о нарушениях.

Издание уточняет, что Белый дом в случае "значительного инцидента" предлагал направить на избирательные участки вооруженных сотрудников федеральных правоохранительных органов. Он также собирался при такой ситуации провести мобилизацию военных подразделений и запустить программы по борьбе с пропагандой.

В российском руководстве неоднократно опровергали обвинения во вмешательстве в выборы в США.

В 2007 году фотография Путина уже появлялась на обложке журнала Time. Тогда он был назван "человеком года" по версии издания.
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