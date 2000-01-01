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Асад: для нас главное - палестинское дело 21.08 10:22   MIGnews.com

Асад: для нас главное - палестинское дело

Дамаску удалось сорвать "планы Запада", направленные на свержение президента Сирии Башара Асада. Об этом сирийский лидер заявил в воскресенье,

В своем выступлении перед десятками сирийских дипломатов в Дамаске Асад поблагодарил Россию, Иран, Китай и ливанскую террористическую группу "Хизбалла" за поддержку своего правительства во время шестилетней гражданской войны в стране. А вот восстанавливать отношения с Западом в одностороннем порядке сирийский лидер не готов.

Глава Сирии заявил, что палестинское дело "по-прежнему остается ключевым вопросом с нашей точки зрения". "Израиль по-прежнему является врагом, который занимает наши земли. Сирия по-прежнему поддерживает все группы сопротивления в регионе" – добавил Асад.

Башар Асад подчеркнул, что поддерживает международные усилия, направленные на создание зон деэскалации в Сирии. В первую очередь, они призваны "положить конец кровопролитию", способствовать "вытеснению вооруженных" боевиков и "возвращению к нормальным условиям" жизни, отметил он. "Мы заинтересованы в успехе этой инициативы", - заявил Асад.
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