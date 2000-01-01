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Меркель обвинила Турцию в злоупотреблении Интерполом 21.08 12:38   MIGnews.com

Меркель обвинила Турцию в злоупотреблении Интерполом

Канцлер Германии Ангела Меркель осуждает за злоупотребление Интерполом Анкару, из-за задержания оппозиционного немецкого писателя турецкого происхождения Догана Акхалы. Об этом глава правительства ФРГ заявила в воскресенье телеканалу RTL.

Писатель был задержан во время отдыха в Гранаде по запросу Турции по линии Интерпола. Как отметила Меркель, международные организации, такие как Интерпол, "нельзя использовать в подобных целях". "Я очень рада, что Испания его сейчас освободила", - заметила Меркель. Она сообщила, что поддерживает контакт с испанским правительством по этому делу.

Акханлы проживает в Германии с 1991 года и имеет паспорт ФРГ. Как утверждают местные СМИ, автор писал о геноциде армян в Османской империи.

Одновременно Меркель подвергла критике призывы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обращенные к проживающим в ФРГ туркам, не голосовать за ведущие политические партии Германии на выборах в Бундестаг, поскольку они, по его мнению, враждебно настроены по отношению к Анкаре. "Я призываю всех отдать свой голос в свободной стране", - сказала канцлер. Она назвала "совершенно невероятными" заявления Эрдогана. Канцлер также подчеркнула, что в связи с курсом турецкого правительства Германия "значительно изменила свою политику в отношении Турции".
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