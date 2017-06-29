Израиль в шоке от американской позиции по Сирии

Делегация высокопоставленных израильских представителей, побывавшая в Вашингтоне, не сумела получить от американцев гарантий того, что любое мирное соглашение по Сирии будет предусматривать вывод иранских сил из этой страны.
В ходе визита в американскую столицу израильтяне встретились с главами американского разведывательного сообщества, Совета Национальной Безопасности и посланником президента Трампа на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблаттом.
В состав израильской делегации входили директор Моссада Йоси Коэн, глава военной разведки (АМАН) генерал Херци Халеви, глава военно-политического управления министерства обороны и бывший шеф разведывательного управления Моссада Зоар Палти и заместитель главы израильского Совета Национальной Безопасности Эйтан Бен-Давид.
Израильская делегация предоставила “очень секретную, проверенную и порождающую чрезвычайное беспокойство информацию” о постоянно растущем иранском влиянии в Сирии. Иран развертывает свои силы в южной Сирии, в непосредственной близости от границ Израиля. Подробно этот процесс и попытки американского противодействия ему описаны в материале "Стратегия в Танф. Американский ответ Ирану".
Америка и Россия в настоящий момент работают над формулированием соглашения, которое должно положить конец войне в Сирии. Благодаря достигнутому между американскими и российскими военными взаимопониманию, количество жертв в Сирии с начала мая значительно сократилось.
Переговоры между израильскими и американскими военными представителями прошли на высоком профессиональном уровне, в дружественной атмосфере. Гринблатт опубликовал фотографию ужина двух делегаций в доме у советника по национальной безопасности Герберта МакМастера.
Несмотря на это, Израиль выражает “крайнюю озабоченность” в связи с указанным возможным соглашением по Сирии. Американцы не гарантируют того, что оно будет предусматривать вывода иранских сил и “Хизбаллы”.
Израиль опасается, что “Хизбалла” воспользуется этим и превратит Сирию в дополнительную базу ракетных атак против Израиля и развернет современную систему сбора разведывательной информации о ЦАХАЛе.
За последние десятилетия Израиль дважды воевал в Ливане, в 1982 и в 2006 годах, но сегодня, впервые в истории израильская разведка начинает говорить о будущем столкновении с “Хизбаллой” и про-иранской осью как о “Первой Северной Войне” - и против Ливана, и против Сирии.
Израильские представители сказали американцам: “Мы первыми предупредили вас о развертывании “Хизбаллы”, иранских и сирийских сил, и объяснили вам, что именно они намерены здесь делать. Если вы не будет здесь более активно и жестко участвовать, вам придется покинуть Ближний Восток, вы отдадите его иранцам - под присмотром русских”.
Члены израильской делегации по возвращении отметили “некоторое смущение, даже стыд, среди коллег в Вашингтоне в связи с отсутствием четкой американской позиции относительно характера будущего соглашения”. Израильтяне подчеркивают: “Вопрос по-прежнему остается открытым”.
Израиль планирует послать такую же делегацию в Кремль, в надежде убедить российского президента Владимира Путина в опасности распространения иранского влияния в Сирии.