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21.08 12:33   MIGnews.com

Захав Гальон просит Аббаса пощадить Газу

В воскресенье, 20 августа, в Рамалле состоялась встреча председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса и лидера израильской левой оппозиционной партии МЕРЕЦ Заавы Гальон, сообщает израильский ТВ канал 2.

На этой встрече Аббас заявил о намерении "сократить на 100%" финансовую поддержку Газы, если не будет улажен конфликт между ХАМАСом и ФАТХом.

"До недавнего времени администрация ПА переводила 1,5 миллиарда долларов в год ХАМАСу в Газе, но в настоящее время эта сумма уже сокращена на 25%" – подчеркнул Аббас.

Заава Гальон, в свою очередь, призвала Аббаса воздержаться от поспешных действий, которые могут ухудшить положение жителей сектора Газы.

Известно, что на прошлой неделе лидер ПА и президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме, в ходе которой обсудили, как восстановить мирные переговоры между палестинцами и израильтянями.
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