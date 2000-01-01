21.08 22:05 MIGnews.com

На интеграцию арабов в хай-тек выделят 15 миллионов

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В четверг Министерство социального обеспечения Израиля приняло решение выделить 15 млн шекелей на интеграцию около 1 500 арабских работников в области хайтека. Об этом оно сообщило в объявлении о тендере, написанном на двух языках – иврите и арабском. Программа рассчитана на 5 лет."Мы хотим, чтобы все больше и больше молодых людей из арабского сектора интегрировались в высокотехнологичной сфере", - заявил министр социального обеспечения Израиля Хаим Кац."Это будет способствовать их благополучию и улучшит ситуацию в израильском обществе. Мы призываем предприятия присоединиться к нашему плану, предоставив качественное обучение для школьников и студентов из арабского сектора", - добавил Кац.Как ожидается, эти инвестиции улучшат экономические перспективы арабского населения Израиля.В заявлении, опубликованном министерством, объясняется необходимость этой программы: " В последние годы наблюдается нехватка в квалифицированных работников в сфере высоких технологий. Но, в то же время среди арабского населения есть много хороших специалистов, получивших дипломы в сфере хайтек, которые не могут найти работу из-за множества барьеров".Кроме того, часть инвестиций будет выделена на интеграцию и профессиональное развитие арабских женщин в сфере высоких технологий.