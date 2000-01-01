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Лавров: Мы не будем срывать зло на американских гражданах 22.08 06:33   MIGnews.com

Лавров: Мы не будем срывать зло на американских гражданах

Россия не будет срывать зло на американских гражданах в ответ на решение США приостановить выдачу американских виз россиянам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается наших ответных действий, как я уже сказал, надо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены. Посмотрим. Могу сказать только одно - мы не будем срывать зло на американских гражданах", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.

"То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", - добавил министр.

Лавров назвал решение Вашингтона "попыткой вызвать недовольство граждан РФ действиями самой же российской власти" и заявил, что действия США лежат в русле логики цветных революций.

"Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти", - отметил министр.- "Эта логика известна, это логика тех, кто организует цветные революции и это инерция администрации Обамы в чистом виде", - резюмировал Лавров на пресс-конференции.

Он добавил, что Россия дополнительно изучит решение посольства США по визовым процедурам для россиян.
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