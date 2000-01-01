21.08 23:07 MIGnews.com

План Саара: превратить профессию учителя в востребованную

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Завтра (вторник) в академическом колледже "Оно" пройдет однодневная конференция на тему образования и воспитания. Ее инициатор - бывший министр просвещения Гидеон Саар. Цель конференции – заложить основу новым идеям и обсудить процессы и необходимые перемены в сфере образования.Кром того, на конференции будет представлен план по укреплению статуса профессии учителя. План был разработан специальной комиссией, в составе которой три бывших гендиректора Минпроса – Далит Штаубер, Звулон Орлев и д-р Шимшон Шушани. Возглавил комиссию Гидеон Саар. Её заключения будут переданы Президенту государства, Главе правительства и министру просвещения.В этой связи Саар подчеркнул: "Отчет Маккензни", который опубликовал исследование 25 систем образования в разных странах, и указывает на то, что качество преподавания, в первую очередь, зависит от качества педагогов. К сожалению, статус учителя в Израиле довольно низкий. Это происходит по многим причинам: низкие требования к абитуриентам, заработная плата, преждевременные отставки (четверть учителей бросают свою профессию в первые 5 лет работы), нехватка качественных директоров школ. Реформы Офек Хадаш и Оз ле-Тмура значительно затормозили регрессию в статусе профессии педагога, в зарплатах и способствовали развитию системы образования. Эти реформы – основа необходимых перемен, фундамент. Теперь необходимо завершить "строительство здания". Строительство должно осуществляться систематически, учитывая все необходимые аспекты".По словам бывшего министра просвещения, цель предлагаемого плана – "превратить профессию учителя в востребованную, и тем самым укрепить статус педагога, повысить уровень педагогического персонала и улучшить качество израильской системы образования".Стратегический план состоит из 12 пунктов:Провозглашение правительством задачи по укреплению статуса учителей и воспитателей является национальной и социальной целью. Ради достижения этой цели должны быть приложены усилия со стороны всех ведомств, включая местные власти.Утверждение закона о "статусе педагога", который, кроме регуляции, установит минимальные требования к будущему педагогу.Ужесточение условий получения диплома преподавателя: для работы в школе необходимо получить первую и вторую академическую степень. Общий процесс подготовки продлится четыре года.Второй курс подготовки - двухгодичный, предназначен для тех, у кого первая академическая степень не связана с образованием. После окончания курса они получат вторую степень по образованию. Для поступления необходим средний балл не ниже 80.Открытие программы "Кадеты общественного образования". Кандидаты после тщательного отбора смогут учиться на преподавателя и получить диплом бесплатно, вдобавок, они получат хорошую стипендию и гарантированное место работы после окончания обучения. От них требуется дать обязательство проработать в системе просвещения семь лет.Зарплата. Начинающий учитель должен получать восемь тысяч шекелей в месяц (бюджет повышения зарплаты - полмиллиарда шекелей). Средняя зарплата в Израиле - десять тысяч шекелей, и сегодня учитель должен работать 13 лет, чтобы получать такую сумму. Необходимо сократить этот срок до семи лет.Реформа процесса подготовки учителей в соответствии с требованиями 21-го века. Особый упор следует сделать на развитие таких качеств, как укрепление личных способностей, уверенности в себе и умения выступать перед аудиторией, учитывать социальные и эмоциональные потребности учащихся и вести с ними дискуссии, умение работать с учениками с особыми потребностями, умение применять и внедрять новые технологии.Повышение квалификации: Минпрос предоставит учителям двухнедельные курсы повышения квалификации во время каникул. Курсы будут выбирать директоры школ. Кроме того, учителя, имеющие вторую академическую степень и показавшие отличную работу в течение десяти лет стажа, смогут перейти на работу на полставки и сделать третью академическую степень с полным сохранением зарплаты в этот период. А также, учителя с десятилетним стажем, показавшие отличную работу, смогут проводить инструктаж для преподавателей в других школах своего округа в рамках распространения опыта.К начинающему учителю директор приставит опытного преподавателя, который будет посещать его уроки, консультировать и инструктировать его. Через два года куратор представит свою оценку работы нового преподавателя.Дифференцированное поощрение. Учителя получат продвижение и дополнительные бонусы не только в зависимости от образования и стажа, но также в зависимости от успеваемости учеников и личных достижений.Дигитальное преподавание. Будут открыты цифровые курсы для дистанционного обучения на высочайшем уровне. Цель - позволить всем ученикам получить доступ к качественному образованию и преодолеть неравенство из-за нехватки учителей.Поддержка учителей в случае вмешательства родителей, пытающихся оказать на них давление вплоть до словесного и физического насилия. Одновременно родители будут участвовать в управлении школой, а для родительских комитетов будут проведены разъяснительные семинары по их вкладу в развитие образования.Дресс-код - рекомендуется разработать правила подбора одежды для учителей и директоров.