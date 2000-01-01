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21.08 03:20   MIGnews.com

Жена Мугабе выпорола манекенщицу электрическим кабелем

В Департаменте международных отношений (Dirco) заявили, что дипломатический иммунитет, который распространяется на первую леди Зимбабве Грейс Мугабе, которая избила 20-летнюю манекещицу из ЮАР электрическим кабелем, был оправдан.

Министр международных отношений ЮАР Маите Нкоана-Машабане "мучилась" из-за своего решения.После внимательного рассмотрения всех соответствующих факторов, Нкоана-Машабане пришла к выводу, что дипломатический иммунитет обоснован в этом деле, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 52-летнюю жену президента Зимбабве Роберта Мугабе обвиняют в избиении 20-летней модели Габриэллы Энгельс в гостинице «Capital 20 West в Йоханнесбурге, где находились два ее сына.

Модель подала заявление в полицию в понедельник, 21 августа. Девушка обвинила жену президента в нападении с намерением причинить тяжкие телесные повреждения.

По словам Энгельс у нее были глубокие порезы на лбу и затылке.

Предполагаемое нападение угрожало вызвать дипломатический конфликт между соседними странами, которые имеют сильные политические и экономические связи.

Инцидент произошел в минувшие выходные, когда, как рассказала 20-летняя модель Габриэлла Энгельс, Мугабе ворвалась в номер отеля в пригороде Йоханнесбурга, где жили двое ее сыновей Роберт и Чатунга, с которыми там проводила время девушка. По ее словам, Мугабе набросилась на нее и избила шнуром-удлинителем.
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