Израиль осудил террористическую атаку в Финляндии

МИД Израиля выразил соболезнования и солидарность с жертвами террористической атаки в финском городе Турку.
В ведомстве заявили, что "потрясены" нападением в Финляндии, которое произошло в минувшую пятницу.
"Израильское правительство выражает свое потрясение и решительно осуждает террористический акт в городе Турку в прошлую пятницу, в ходе которого были убиты два человека и еще восемь получили ранения.
Израиль выражает свою солидарность с народом Финляндии и выражает соболезнования семьям погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении МИДа Израиля, опубликованного в понедельник, 21 августа.
Напомним, в пятницу, 18 августа, арабский иммигрант совершил нападение с ножом в финском городе Турку, которое было классифицировано как теракт.