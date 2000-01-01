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YouTube 21.08 19:15   MIGnews.com

Израиль осудил террористическую атаку в Финляндии

МИД Израиля выразил соболезнования и солидарность с жертвами террористической атаки в финском городе Турку.

В ведомстве заявили, что "потрясены" нападением в Финляндии, которое произошло в минувшую пятницу.

"Израильское правительство выражает свое потрясение и решительно осуждает террористический акт в городе Турку в прошлую пятницу, в ходе которого были убиты два человека и еще восемь получили ранения.

Израиль выражает свою солидарность с народом Финляндии и выражает соболезнования семьям погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении МИДа Израиля, опубликованного в понедельник, 21 августа.

Напомним, в пятницу, 18 августа, арабский иммигрант совершил нападение с ножом в финском городе Турку, которое было классифицировано как теракт.

Власти начали расследование по факту инцидента.
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