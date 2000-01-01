21.08 19:54 MIGnews.com
Видео: дроны Хизбаллы атакуют позиции ISIS
Ливанская террористическая организация "Хизбалла" сообщила, что она атаковала две позиции, принадлежащие противоборствующей террористической организации "Исламское Государство" (ISIS).
"Хизбалла" координировала свою атаку с армией Ливана, сообщает Аруц Шева.
Битва проходила на территории, контролируемой ISIS, - вдоль сирийско-ливанской границы в понедельник, 21 августа.
Ливанской армии удалось взять под контроль две трети территории вдоль границы, на которой укрепилось боевики ISIS.
По словам "Хизбаллы", в ходе боевых действий были убиты 15 террористов ISIS и трое военнослужащих армии Ливана.
Военное крыло "Хизбаллы" объявило, что во время атаки оно использовало беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Кроме того группировка опубликовала видео в интернете, показывающее удары дронов.
Считается, что у "Хизбаллы" в наличии есть сотни БПЛА.
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