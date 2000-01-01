21.08 19:54 MIGnews.com

Видео: дроны Хизбаллы атакуют позиции ISIS

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Ливанская террористическая организация "Хизбалла" сообщила, что она атаковала две позиции, принадлежащие противоборствующей террористической организации "Исламское Государство" (ISIS)."Хизбалла" координировала свою атаку с армией Ливана, сообщает Аруц Шева.Битва проходила на территории, контролируемой ISIS, - вдоль сирийско-ливанской границы в понедельник, 21 августа.Ливанской армии удалось взять под контроль две трети территории вдоль границы, на которой укрепилось боевики ISIS.По словам "Хизбаллы", в ходе боевых действий были убиты 15 террористов ISIS и трое военнослужащих армии Ливана.Военное крыло "Хизбаллы" объявило, что во время атаки оно использовало беспилотные летательные аппараты (БПЛА).Кроме того группировка опубликовала видео в интернете, показывающее удары дронов.Считается, что у "Хизбаллы" в наличии есть сотни БПЛА.