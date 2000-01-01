21.08 07:23 MIGnews.com

Ответ Европы на террор: "Молитесь за Барселону"

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Стратегических причин нападать на Испанию, не имеющую никакого отношения к военным и международным конфликтам, нет, - заявил в своей статье писатель, итальянский журналист с Il Foglio, Джулио Меотти.По мнению писателя, радикальный ислам любит убивать "неверных", о чем свидетельствует теракт в Барселоне, в результате которого погибло 13 человек. И такое устрашение работает."В 2004 году была захватывающая "цепочка" происшествий: взрыв бомбы на вокзале Аточа, победа Сапатеро на выборах, быстрый вывод войск из Ирака. Тогда мы должны были понять, что Запад "разваливается", - отметил Меотти.В своей статье Меотти написал: "Спустя тринадцать лет после взрывов в Мадриде, Европа ответила тем же сценарием, скрывая боль, утверждая, что " ислам - это религия мира", провозглашая, что она не будут менять наш "образ жизни", искореняя основы нашей цивилизации. Свобода выражения мнения, свобода мыслей, человеческое достоинство – сами основы еврейско-христианского Запада".Итальянский журналист утверждает, что радикальный ислам является самой большой угрозой для Европы после советского нацизма и коммунизма."Несмотря ни на что, мы не закрываем салафитские мечети, не изгоняем радикальных имамов, не запрещаем финансирование мечетей. Европа никогда не имела конкретных мотивов к войне с ISIS и другими группами джихадистов. В противном случае Ракка давно бы пала", пишет журналист."Мы боремся с изменением климата и за равенство в мире. Но мы не готовы бороться за нашу цивилизацию. Мы можем лишь просить "молиться за Барселону" ", - отмечает Джулио Меотти.Известно, что год назад в интервью газете El Pais, испанский полицейский заявил: "Нам капут, и в будущем будет намного хуже". И действительно, в последние месяцы Исламское государство и другие джихадисты подготавливают видеоматериалы и документы, призывающие мусульман вернуть аль-Андалус, как они называют Испанию.Также 3 июня 2016 года ISIS выпустила видеоролик, в котором аль-Андалус цитировался четыре раза. Испания - единственная немусульманская страна, упомянутая в видео."Исламские экстремисты рассматривают историю, культуру, религию и символы более серьезно, чем мы", - добавил Меотти.