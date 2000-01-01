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21.08 10:11   MIGnews.com

Страх перед Россией: Швеция наращивает военные расходы

Коалиция левого меньшинства Швеции сообщила в среду, что согласилась с двумя оппозиционными партиями увеличить военные расходы в бюджете 2018 года, поскольку страна сталкивается с усилением напряженности с Россией в странах Балтии.

Вооруженные силы Швеции получат дополнительно 2 миллиарда крон (250 миллионов долларов) из бюджета 2018 года и около 6 миллиардов крон в течение 2018-2020 годов в сделке между коалиционной партией "Умеренные" и оппозиционной партией "Центр", сообщило Шведское радио.

В вооруженных силах скандинавской страны отметили, что дополнительные средства им необходимы для восстановления боеготовности, ослабшей после многих лет недофинансирования.

Шведские военные призвали повысить финансирование армии на 9 млрд крон за период 2017 - 2020 годы.

Министр обороны страны Питер Халтквист в среду планирует провести пресс-конференцию по этому вопросу.

Бюджет на 2018 год - год выборов - будет представлен 20 сентября.

Как известно, Швеция вновь восстановила обзятельный призыв на военную службу и развернула войска на стратегически важном острове Готланде в Балтийском море.

Швеция также усиливает сотрудничество с НАТО, хотя правительство исключает возможность стать членом Альянса.
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