21.08 10:16 MIGnews.com

На следующих выборах Медведев может стать приемником Путина

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Список вероятных преемников президента Владимира Путина, составленный фондом "Петербурская политика" возглавили Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин, пишет в понедельник "Коммерсант".Рейтинг учитывался с учетом достижения и неудач политиков, общественных ожиданих от них, публичность, активность, неконфликтность, наличие контркампании против них, а также частота встреч с Владимиром Путиным. Эксперты считают, что люди, которые вошли в топ-20, сформируют правящую элиту в 2018-2024 года. При этом понятие "преемник" не ограничивается одним лишь президентским постом.С наиболее высокой оценкой, рейтинг возглавил Дмитрий Медведев, получив 21 балл. По мнению составителей, премьеру удалось преодолеть "негативную рейтинговую динамику", связанную с расследованием, опубликованным весной Фондом борьбы с коррупцией.Собянин оказался на втором месте с 19 баллами; на третьем - губернатор Тульской области Алексей Дюмин (18 баллов), который ранее был сотрудником службы безопасности Путина.В первую десятку также вошли министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, бывший министр финансов Алексей Кудрин, глава администрации президента Антон Вайно, его заместитель Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава "Роснефти" Игорь Сечин.Главный оппозиционер Алексей Навальный также оказался в рейтинге, заняв 18 место.