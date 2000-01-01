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Перебежчица из КНДР поведала о пяти извращениях Ким Чен Ына | Фото: AFP21.09 11:19   MIGnews.com

Перебежчица из КНДР поведала о пяти извращениях Ким Чен Ына

26-летняя Хи-Йон Лим, чей отец был старшим офицером в северокорейской армии, рассказала изданию The Mirror о творящемся кошмаре в КНДР.

По словам девушки, Ким Чен Ын ни в чём себя не ограничивает и живёт как император, управляя умирающей от голода страной.

Хи-Йон рассказала о пяти странных предпочтениях лидера КНДР.

"Он заставляет старшеклассников Пхеньяна наблюдать за ужасающими казнями", - говорит Хи-Йон.

Девушка лично наблюдала за казнью 11 музыкантов, обвинённых в просмотре порнографических фильмов В тот день на казнь пригнали 10 тысяч человек. Музыкатнов расстреляли из зенитных скорострельных пушек.

"Для службы диктатору выбирают самых красивых девочек. Они подают ему еду, делают массаж и обслуживают его сексуально", - говорит Хи-Йон.

"За малейшую нелояльность человека могут убить. Больше всего на свете Ким Чен Ын боится потерять власть над умами людей", - добавила перебежчица.

В интервью изданию The Mirror девушка также сказала, что то, что она наблюдала в то день было "настоящим кошмаром" и она счастлива, что ей удалось выехать из Северной Кореи.
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