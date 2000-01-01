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Трамп упомянул несуществующую страну на Генассамблее ООН 21.09 10:33   MIGnews.com

Трамп упомянул несуществующую страну на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп упомянул несуществующую страну Намбию, выступая на встрече с лидерами стран Африки на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщает The Hill.

"В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой вируса Эбола. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной", — прокомментировал хозяин Белого дома ситуацию со здравоохранением в странах Африки.

Как отмечает издание, скорее всего американский лидер имел в виду Намибию или же Гамбию.

Впоследствии выяснилось, о какой конкретно стране говорил Трамп. В тексте речи президента, которую опубликовал Белый дом, Намбия была заменена на Намибию.

Это не первый раз, когда у Трампа возникают проблемы с произношением названий африканских государств. Так, во время президентской кампании 2016 года он неправильно поставил ударение в слове Танзания.
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