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Жители Каталонии вышли на `кастрюльное шествие` 21.09 11:34   MIGnews.com

Жители Каталонии вышли на "кастрюльное шествие"

В Каталонии прошла акция протеста "касерольяда" или "кастрюльное шествие", против задержаний представителей каталонского руководства, сообщает интернет-портал испанской газеты La Vanguardia.

Протестующие вышли на улицы каталонских городов с кастрюлями и другой посудой, которая может издавать громкий шум. Всего акция продлилась около 10 минут.
Призывы выйти на "Кастрюльное выступление" распространялись среди пользователей соцсетей. Таким образом, набралось значительное количество желающих пошуметь.

Массовые акции протеста против действий центрального правительства Испании проходят в Барселоне и других городах Каталонии. Они начались в среду после серии задержаний представителей каталонского руководства. Так полиция задержала главу экономического управления Каталонии Хосепа Марию Хове, а также еще 11 человек.

Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу референдума и признал его незаконным. В ответ на это в Барселоне и Мадриде вспыхнули массовые акции протеста.
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