Исследователи Мюллера ищут документы из Белого дома

Спецпрокурор Роберт Мюллер послал в Белый дом запрос о том, может ли он получить доступ к некоторым документам и электронным посланиям, относящимся к работе Дональда Трампа в должности президента США, сообщает информационное агентство The Associated Press.По информации агентства, Мюллер отправил документ с запросом по 13 эпизодам. Так, один из них касается встречи Трампа в Овальном кабинете Белого дома с российскими представителями на следующий день после увольнения директора ФБР Джеймса Коми.Кроме того, спецпрокурор США запросил документы об отставке помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна.Напомним, в США продолжается расследование предполагаемого вмешательства РФ в прошлогодние президентские выборы. По данным американских СМИ, спецпрокурор обратился за помощью к Большому жюри присяжных, созванному в Вашингтоне. Его члены уже разослали повестки для дачи показаний людям, которые могут что-то знать о контактах соратников президента Дональда Трампа с Москвой.Спецпрокурор надеется пролить свет на обоснованность критики в адрес лидера страны за возможные связи Трампа с Россией, передает The Associated Press.