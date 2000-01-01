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Исследователи Мюллера ищут документы из Белого дома | Фото: AFP21.09 22:25   MIGnews.com

Исследователи Мюллера ищут документы из Белого дома

Спецпрокурор Роберт Мюллер послал в Белый дом запрос о том, может ли он получить доступ к некоторым документам и электронным посланиям, относящимся к работе Дональда Трампа в должности президента США, сообщает информационное агентство The Associated Press.

По информации агентства, Мюллер отправил документ с запросом по 13 эпизодам. Так, один из них касается встречи Трампа в Овальном кабинете Белого дома с российскими представителями на следующий день после увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

Кроме того, спецпрокурор США запросил документы об отставке помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна.

Напомним, в США продолжается расследование предполагаемого вмешательства РФ в прошлогодние президентские выборы. По данным американских СМИ, спецпрокурор обратился за помощью к Большому жюри присяжных, созванному в Вашингтоне. Его члены уже разослали повестки для дачи показаний людям, которые могут что-то знать о контактах соратников президента Дональда Трампа с Москвой.

Спецпрокурор надеется пролить свет на обоснованность критики в адрес лидера страны за возможные связи Трампа с Россией, передает The Associated Press.
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