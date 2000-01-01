21.09 15:39 MIGnews.com

Facebook отключил функцию размещения рекламы для антисемитов

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Компания Facebook задействует больше сотрудников для контроля за размещаемой в социальной сети рекламой. Ранее компания признала, что не смогла предотвратить или даже заметить возможность размещения баннеров, адресно показываемых тем пользователям, которые обозначают себя как антисемиты.Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг заявила, что опубликованные на прошлой неделе итоги журналистского расследования издания ProPublica вызвали у нее отвращение.В публикации говорилось, что в соцсети существует возможность покупки рекламы, позволяющая привлечь аудиторию по ключевым словам "ненавистники евреев" и другим подобным оскорбительным выражениям."Мы никогда не рассчитывали и не предполагали, что функциональность системы может быть использована подобным образом. Это наша ошибка", - написала Сэндберг в Facebook.Также она добавила: "Когда я увидела эти поисковые слова, я испытала отвращение и разочарование. Отвращение к подобным мнениям и разочарование, что наша система может позволить подобное", - цитирует Би Би Си слова сотрудницы компании."Ненависти нет места в Facebook. Как еврейка, как мать и как человек я знаю, какой вред может нанести ненависть. Тот факт, что эти отвратительные поисковые слова можно было выбрать среди прочих, является недопустимым. Это наш прокол. Мы их удалили, и так как это не принесло желаемого результата, мы отключили этот целевой сегмент в нашей рекламной системе", - добавила она.