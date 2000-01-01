21.09 17:40 MIGnews.com

Курды перенесут референдум при предоставлении гарантий

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Иракский Курдистан готов перенести референдум о независимости, если автономии предоставят определенные гарантии.Об этом сообщил советник президента Иракского Курдистана по СМИ Кифаха Синджари."Если эти гарантии, учитывающие сегодняшнее реальное положение Курдистана, будут предоставлены, то мы перенесем референдум на другой срок и 25 сентября выйдем на праздник, чтобы отметить достижение этих гарантий", — цитирует РИА Новости слова советника.В числе требуемых гарантий — уважение к результатам референдума, делимитация границ с Ираком, обсуждение вопросов водных ресурсов и спорных территорий.