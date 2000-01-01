Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Курды перенесут референдум при предоставлении гарантий | Фото: Thinkstock21.09 17:40   MIGnews.com

Курды перенесут референдум при предоставлении гарантий

Иракский Курдистан готов перенести референдум о независимости, если автономии предоставят определенные гарантии.

Об этом сообщил советник президента Иракского Курдистана по СМИ Кифаха Синджари.

"Если эти гарантии, учитывающие сегодняшнее реальное положение Курдистана, будут предоставлены, то мы перенесем референдум на другой срок и 25 сентября выйдем на праздник, чтобы отметить достижение этих гарантий", — цитирует РИА Новости слова советника.

В числе требуемых гарантий — уважение к результатам референдума, делимитация границ с Ираком, обсуждение вопросов водных ресурсов и спорных территорий.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:31
Ученые: выкидыш может повысить вероятность зачатия
23:22
Ученые раскрыли секрет мужской привлекательности
22:25
Исследователи Мюллера ищут документы из Белого дома
21:40
Сирийские войска контролируют 85% территории Дейр эз-Зора
20:30
Скончалась самая богатая женщина мира
19:20
Гутерреш попросил Рухани освободить экс-сотрудника ООН
18:43
Убийца и расист потребовал избавить его от адвоката-еврея
17:59
Британские истребители опоздали на перехват самолетов РФ
16:54
Пуэрто-Рико: община отменила службу в честь Рош Ха-Шана
16:22
Ирак: от боевиков ISIS освобождено 9 деревень у Эль-Хавиджи
15:39
Facebook отключил функцию размещения рекламы для антисемитов
14:44
"Хизбалла": война с Израилем может начаться с Сирии
12:35
Пять стран будут совместно расследовать крушения MH17
11:34
Жители Каталонии вышли на "кастрюльное шествие"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus