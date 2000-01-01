21.09 19:20 MIGnews.com

Гутерреш попросил Рухани освободить экс-сотрудника ООН

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Генеральный секретарь Организации Объеденных Наций Антониу Гутерреш обратился к президенту Ирана Хасану Рухани с просьбой выпустить из тюрьмы гражданина США и экс-сотрудника ООН Бакера Намази, передает агентство Reuters в четверг, 21 сентября.Об этом сообщил представитель ООН после того, как Гутерреш и Рухани провели встречу в рамках Генассамблеи ООН."Генеральный секретарь поднял вопрос и вновь попросил выпустить Бакера Намази по гуманитарным соображениям", — заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.В октябре прошлого года суд Ирана приговорил 80-летнего Намази и его 46-летнего сына Сиамака к 10 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже и сотрудничестве с Соединенными Штатами.