21.09 08:30 MIGnews.com

В Госдуме предложили раздавать россиянам нефтяные денеги

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Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о распределении в равных долях между гражданами России части доходов бюджета, связанных с добычей полезных ископаемых. Соответствующий документ опубликован в базе данных Госдумы.Депутаты предложили за первый финансовый год распределить между россиянами 20% доходов федерального бюджета от платежей, поступивших в связи с добычей полезных ископаемых от пользователей недр. Согласно предложению, за каждый последующий год должно распределяться на 2% больше, чем за предыдущий.Под действие документа попадают россияне, которые официально работали не менее девяти месяцев в данном финансовом году, либо состояли на учете в службе занятости и не получали в это время пособие по безработице. Кроме того, на часть доходов казны могут рассчитывать пенсионеры, имеющие не менее пяти лет трудового стажа.Как поясняют разработчики, в случае принятия закона каждый гражданин, подходящий под указанные критерии, сможет получить в 2018 году около 10 000 рублей.Правительство дало отрицательное заключение на проект. Часть упомянутых средств расходуется на обеспечение функций государства, в том числе на охрану прав и свобод гражданина, формирование Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. "Таким образом, право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией России и федеральными законами", — отмечается в заключении правительства.