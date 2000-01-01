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Макрон: ядерной сделки оказалось недостаточно 21.09 07:51   MIGnews.com

Макрон: ядерной сделки оказалось недостаточно

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Иран в “плохом поведении” и сообщил, что “ядерной сделки оказалось недостаточно”.

Макрон, однако, считает что попытка отменить сделку окажется ошибкой и предлагает себя и Францию в качестве посредника в переговорах между Ираном и США.

Макрон, выступая перед репортерами в Нью-Йорке, заявил: “Достаточно ли этого соглашения? - Нет. Нет его недостаточно, с учетом эволюции региональной ситуации и нарастающего давления Ирана на регион, и нарастающей активности Ирана на баллистическом уровне с момента подписания соглашения”.

Макрон говорит, что необходимо немедленно начать дискуссию об иранской баллистической программе, а также о том, что произойдет по истечении срока ядерной сделки в 2025 году.

Макрон сказал: “Давайте будем честными сами с собой, напряженность растет, посмотрите на активность “Хизбаллы” и на иранское давление на Сирию. Нам необходимы четкие рамки, в которых мы сможем заверить в своей поддержке региональные страны и Соединенные Штаты”.

Французский лидер также сообщил, что не отчаивается, и что ему удастся убедить президента США Дональда Трампа в том, что необходимо позволить Франции сыграть “по меньшей мере роль посредника” в переговорах о роли Тегерана в Сирии.

Макрон рассчитывает, в той или иной форме возродить процесс переговоров под эгидой ООН в Женеве. Переговорный процесс в Женеве прекратился после того, как войска Асада и их союзники взяли в Алеппо в 2016 году. С тех пор Россия, Иран и Турция ведут отдельные переговоры о “де-эскалации” в Астане.
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