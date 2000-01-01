21.09 08:03 MIGnews.com

Пентагон отверг обвинения в поддержке наступления боевиков

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В Минобороны США прокомментировали заявления Генштаба ВС России о причастности американских спецслужб к наступлению боевиков в сирийской провинции Идлиб, передает РБК, ссылаясь на слова представителя Пентагона майора Адриана Рэнкина Гэллоуэй.В Пентагоне назвали "безосновательными" заявления о том, что "правительство США обеспечивало какую либо поддержку "Фронту аль-Нусра" ("Джабхат ан-Нусре")"."Позиция США по "Фронту аль-Нусра" не изменилась — это филиал "Аль-Каиды" (запрещенная в России организация) и группировка, признанная иностранной террористической организацией. "Фронт аль-Нусра" публично объявил себя частью "Аль-Каиды" — они разделяют цели "Аль-Каиды", а не сирийского народа. США уже продемонстрировали, что они без колебаний нанесут удар по "Аль-Каиде" в любое время и в любом месте в целях защиты нашей родины и наших региональных партнеров ", — указал Галлоуэй.Ранее Генштаб ВС России сообщил, что считает американские спецслужбы инициатором наступления боевиков в Идлибе. Отметим, что в результате активных действий боевиков в Идлибе 29 российских военных полицейских попали в кольцо врага. Прорваться военным удалось при помощи наземного отряда племени муали, которое подписало соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий.и ударов авиации ВКС России.По словам начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергея Рудского, российские военные "без потерь" вышли в район расположения правительственных войск. Три человека, по его словам, получили ранения.