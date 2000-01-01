21.09 08:23 MIGnews.com

Макрон: отказ от иранской ядерной сделки - ошибка

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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что отказ от соглашения о ядерной программе Ирана стал бы "тяжелой ошибкой". Об этом французский лидер заявил в среду, 20 сентября во время выступления на Генассамблее ООН."Наша приверженность политики нераспространения ядерного оружия позволила достигнуть основательного соглашения, которое позволяет проконтролировать, что Иран не пытается получить доступ к ядерному оружию", - заявил Макрон."Отказаться от этого соглашения, ничего не предлагая взамен, стало бы тяжелой ошибкой", - уверен президент Франции.Также французский лидер обратил внимание на то, что "не соблюдать эти договоренности было бы безответственным".Ранее в своем выступлении на трибуне президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла в дальнейшем продолжении следования ядерной сделке с Ираном, обвинив Тегеран в ее нарушении.