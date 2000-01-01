21.09 08:22 MIGnews.com

МИД Северной Кореи назвал угрозы Трампа "собачьим лаем"

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Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о полном уничтожении КНДР, если страна будет нести угрозу Штатам или их союзникам."Если он думает, что может напугать нас лаем собаки, то это настоящий собачий сон", — приводит заявление Ли Ён Хо южнокорейское агентство Yonhap.Такое заявление он сделал в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН. Министр использовал игру слов, связанную с корейским вариантом пословицы "собака лает — караван идет". В корейском языке выражение "собачий сон" означает нечто бессмысленное и абсурдноеТрамп, выступая 19 сентября на Генассамблее ООН, предупредил Северную Корею, что Соединенные Штаты могут ее "полностью уничтожить". Американский президент пояснил, что, в случае если КНДР будет угрожать США и ее союзникам, у Штатов не останется другого выбора.