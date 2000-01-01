Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Роухани: ядерное соглашение должно оставаться в силе | Фото: AFP21.09 09:38   MIGnews.com

Рухани: безопасность Израиля не может быть гарантирована

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ядерное соглашение 2015 года должно оставаться в силе. Об этом шла речь во время его выступления всреду, 20 сентября с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, сообщает информационное агентство JTA.

Во время выступления Роухани обвинил Израиль, который он назвал "сионистским образованием", в "наглой" попытке сорвать соглашение между Исламской республикой и мировым сообществом. По словам Рухани, безопасность Израиля не может быть гарантирована до тех пор, пока тот "угнетает палестинский народ".

По его словам, именно Израиль, а не его страна, представляет угрозу безопасности региона и всего мира. "Сионистский режим угрожает своим ядерным арсеналом всему региону и миру, не подчиняясь никакому договору, но при этом оговаривает мирную нацию", - сказал иранский президент.

"Это расистский режим, игнорирующие базисные права палестинского народа, и потому он не может наслаждаться безопасностью", - сказал иранский президент об Израиле.

"Мы те же люди, которые спасли евреев от вавилонского рабства", - подчеркнул Роухани, имея в виду еврейские общины, созданные в Персии после того, как они были изгнаны вавилонянами из Иудеи в шестом веке до нашей эры.

"Исторически поддерживая угнетенных, Иран поддерживает право палестинского народа, как и еврейского народа много веков назад", - отметил иранский лидер.

Выступление Дональда Трампа в ООН Рухани назвал "абсурдным, полным невежества и ненависти". Нападки на свою страну он назвал "неразумными".

Он намекнул, что Трамп идет на поводу у Израиля из-за "политической неопытности". "Было бы жаль, если бы соглашение было отменено из-за опасных политических новобранцев, только что занявшихся политикой", - отметил Роухани.

Лидер Исламской республики опроверг обвинения в империалистических амбициях Ирана и попытке распространить свое влияние огнем и мечом. Он также опроверг, что его страна стремиться к разработке ядерного оружия.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:54
Пуэрто-Рико: община отменила службу в честь Рош Ха-Шана
16:22
Ирак: от боевиков ISIS освобождено 9 деревень у Эль-Хавиджи
15:39
Facebook отключил функцию размещения рекламы для антисемитов
12:35
Пять стран будут совместно расследовать крушения MH17
11:34
Жители Каталонии вышли на "кастрюльное шествие"
11:19
Перебежчица из КНДР поведала о пяти извращениях Ким Чен Ына
11:05
Трамп возобновит военную помощь Египту
11:02
В Германии судят неонациста сторонника ИГ
10:33
Трамп упомянул несуществующую страну на Генассамблее ООН
10:07
Сарит Хадад родила первенца в Рош Ха-Шана
09:48
Ученые посчитали, когда произойдет шестая волна вымирания
09:34
Убийство Сары Халими признано антисемитским преступлением
08:30
В Госдуме предложили раздавать россиянам нефтяные денеги
08:23
Макрон: отказ от иранской ядерной сделки - ошибка
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus