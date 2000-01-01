21.09 09:38 MIGnews.com

Рухани: безопасность Израиля не может быть гарантирована

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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ядерное соглашение 2015 года должно оставаться в силе. Об этом шла речь во время его выступления всреду, 20 сентября с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, сообщает информационное агентство JTA.Во время выступления Роухани обвинил Израиль, который он назвал "сионистским образованием", в "наглой" попытке сорвать соглашение между Исламской республикой и мировым сообществом. По словам Рухани, безопасность Израиля не может быть гарантирована до тех пор, пока тот "угнетает палестинский народ".По его словам, именно Израиль, а не его страна, представляет угрозу безопасности региона и всего мира. "Сионистский режим угрожает своим ядерным арсеналом всему региону и миру, не подчиняясь никакому договору, но при этом оговаривает мирную нацию", - сказал иранский президент."Это расистский режим, игнорирующие базисные права палестинского народа, и потому он не может наслаждаться безопасностью", - сказал иранский президент об Израиле."Мы те же люди, которые спасли евреев от вавилонского рабства", - подчеркнул Роухани, имея в виду еврейские общины, созданные в Персии после того, как они были изгнаны вавилонянами из Иудеи в шестом веке до нашей эры."Исторически поддерживая угнетенных, Иран поддерживает право палестинского народа, как и еврейского народа много веков назад", - отметил иранский лидер.Выступление Дональда Трампа в ООН Рухани назвал "абсурдным, полным невежества и ненависти". Нападки на свою страну он назвал "неразумными".Он намекнул, что Трамп идет на поводу у Израиля из-за "политической неопытности". "Было бы жаль, если бы соглашение было отменено из-за опасных политических новобранцев, только что занявшихся политикой", - отметил Роухани.Лидер Исламской республики опроверг обвинения в империалистических амбициях Ирана и попытке распространить свое влияние огнем и мечом. Он также опроверг, что его страна стремиться к разработке ядерного оружия.