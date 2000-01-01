21.09 09:34 MIGnews.com

Убийство Сары Халими признано антисемитским преступлением

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Французская прокуратура, спустя многие месяцы, признала убийство 66-летней еврейки Cары Халими в Париже “антисемитским преступлением”.Убийца, 27-летний Коблили Траоре, в момент совершения убийства орал “Аллах Акбар!” и называл Халими “Сатаной”.Несмотря на это с апреля по сентябрь, убийство расследовалось как “бытовое” - на почве ссоры между соседями.Траоре утверждает, что на момент убийства он находился в состоянии “временного помешательства”. Ранее газета Le Figaro сообщила, что Траоре находился под воздействием наркотиков на момент совершения преступления. Газета также сообщила, что Траоре “мог частично осознавать характер своих действий”, и потому может нести за них юридическую ответственность.Официальной версией произошедшего сразу после того, как Траоре, ворвавшийся в квартиру Халими и выбросивший старую женщину из окна третьего этажа, было утверждение о том, что речь идет об акте “душевнобольного человека”.Французская еврейская община указывала на то, что замалчивание характера преступления, произошедшего непосредственно перед выборами президента Франции, объясняется тем, что пресса и государственная машина поддерживали Эммануэля Макрона, выступавшего с позиций “толерантности” - по контрасту с жесткими анти-мусульманскими взглядами лидера Национального Фронта Марин Ле Пен.