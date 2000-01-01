21.10 15:22 MIGnews.com

Мадрид готов ввести прямое правление в Каталонии

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Ожидается, что Мадрид одобрит меры, позволяющие испанским властям ввести прямое управление в Каталонии, приостановив автономию региона.Премьер-министр Мариано Рахой провел экстренное собрание кабинета министров почти три недели спустя после референдума, состоявшегося в испанской провинции.Правительство Испании заявляет, что голосование было незаконным, однако каталонский лидер Карлес Пучдемон настаивает, что он был наделен полномочиями объявить о независимости Каталонии.В ответ на это центральное правительство готовится лишить каталонских чиновников полномочий по самоуправлению региона.Ожидается, что правительство введет в действие 155-ю статью конституции Испании, которая позволяет вводить прямое правление при кризисных ситуациях и ограничивать власть региональных органов на некоторое время.Еще одним шагом может стать перевод каталонской полиции под командование центра.При этом 155-я статья не дает правительству права полностью отменить автономный статус региона, передает Би Би Си.