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Ципи Ливни обвиняет Нетаниягу в репрессиях | Фото: Jonathan Klinger/Flickr21.10 17:46   MIGnews.com

Ципи Ливни обвиняет Нетаниягу в репрессиях

Бывший министр иностранных дел Израиля, а ныне член Кнессета от "Сионистского лагеря" Ципи Ливни раскритиковала премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его правительство за принятие законопроектов, которые, по ее словам, задают Израилю неверный вектор.

Выступая на субботнем культурном мероприятии, Ливни заявила, что в рамках недавнего выступления против финансируемых иностранными государствами израильских НГО правительство дало "зеленый свет" принятию антидемократических законов.

"Наш долг – не подмигивать им, не закрывать на это глаза и не дать им реализовать свои планы. Демократия – это не просто "власть большинства", но и защита меньшинств и плюрализма мнений. Об этом говорили как Жаботинский, так и Бегин. Соединенные Штаты уже пережили опыт маккартизма – мы переживаем его в Израиле сейчас", - заявила она.

Напомним, что с подачи американского сенатора Джозефа Маккарти в 40-50-ых годах прошлого столетия в США обострились антикоммунистические настроения и начались политические репрессии против "антиамериканских настроенных" граждан. Данное явление было названо в его честь.

"Я могу не согласиться с деятельностью некоторых НГО, но их не следует объявлять вне закона. У нас есть определенная роль – у всех нас, у оппозиции – даже если это значит защиту точек зрения, которые мы не разделяем", - добавила она.

Ципи Ливни также обвинила Нетаниягу в том, что его деятельность против НГО поднимает вопросы о статусе Израиля как демократического государства.

"Израиль разделяется двумя альтернативными путями. Мой путь - это еврейское и демократическое государство, и я настаиваю на прекращении отделения от палестинцев … Это правительство верит в другое Государство Израиль и остановка, сделанная ими на этом пути – отход от демократии, ущемляя правовые системы и правоохранительные органы, которые стремятся предотвратить уничтожение демократии в Государстве Израиль", – подчеркнула экс-министр.

Кроме того, она обвинила премьера сворачивания в прогибании под давлением со стороны правых.

"Этим правительством управляет меньшинство. Нетаниягу – политик, а не государственный деятель. Сегодня это правительство руководствуется политикой партии "Еврейский дом", потому что Нетаниягу хочет обратиться к их поддержке", - резюмировала Ципи Ливни.
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