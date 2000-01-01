21.10 18:22 MIGnews.com

В палестинском городе увековечили память Саддама Хуссейна

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Губернатор арабского города Калькилия в Самарии провел церемонию открытия мемориала покойному иракскому диктатору Саддаму Хусейну.В пятницу, 20 октября, Институт по исследованию средств массовой информации Ближнего Востока (MEMRI) опубликовал фотографии с открытия мемориала, на одной стороне которого Хуссейна изобразили одетым в военную форму и отдающим честь, а на другой – с ружьем.На мемориале также изобразили один из лозунгов тирана "Арабская Палестина от реки до моря", а также "Саддам Хусейн – повелитель мучеников нашей эпохи".Церемонию открытия мемориала иракского диктатора, которая состоялась на одноименной улице, посетили генеральный секретарь небольшой палестинской партии Арабский освободительный фронт Ракад Салям.Губернатор Калькилии Рафи Равайба назвал Саддама Хусейна "таким же символом героизма, чести, самобытности и непокорности, как и мученик Ясир Арафат", назвав обоих лидеров "компасом для арабов и их решительных решений"."Когда их не стало, не стало и арабизма. Президент Абу Мазен обязательно пойдет путем этих двух великих лидеров", - заявил Равайба.