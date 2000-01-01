21.10 20:31 MIGnews.com

"Шлюха арабов" стала замминистра МИД Нидерландов

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Состоящая в браке с высокопоставленным членом ООП пропалестинская активистка Сигрид Кааг займет вторую по важности должность в министерстве иностранных дел одного из сильнейших сторонников Израиля в ЕС - королевства Нидерланды.О ее будущем назначении на место заместителя министра по международной помощи сообщила в пятницу местная вещательная компания NOS. Свой кабинет она сможет занять после подписания коалиционной сделки между правящей Народной партией за свободу и демократию с тремя другими партнерами, включая и "Демократов 66" – левую партию, представительницей которой является сама Кааг.За свою карьеру она успела побывать на различных должностях, в основном связанных с Ближним Востоком – работала в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), была координатором ООН по Ливану, а также координатором совместной миссии ООН и ОЗХО по химоружию в Сирии.При таком послужном списке она неоднократно критиковала Израиль и израильскую власть. В частности, после избрания Биньямина Нетаниягу премьер-министром в 1996 году она заявила, что он не представляет "мирных израильтян"."Они абсолютно не представлены Нетаниягу", - сказала Кааг, обвинив его в политике расизма и апартеида.Когда интервьюер напомнил ей, что Нетаниягу избрали демократическим путем, она ответила, мол, да, но "с очень небольшой разницей и только из-за особых правил выборов". Напомним, что в том году нынешний премьер обошел Шимона Переса лишь на 1% голосов.Кааг называла поселенцев "незаконными колонистами отобранной земли", а также жаловалась, что один из них "вдруг" обозвал ее "шлюхой арабов". Кроме того, женщина утверждала, что в 1995 году ее тестя зарезал еврей в арабской куфии, хотя в докладах израильской полиции ни о чем подобном не упоминалось.Очевидно, ее взгляды напрямую отображают точку зрения ее супруга Аниса аль-Кака – замминистра при Ясире Арафате, посла ПА в Швейцарии и одного из высокостоящих членов Организации освобождения Палестины.Остается только надеется, что ее будущий начальник – следующий глава МИДа Хальбе Зейлстра сможет унять ее любовь к палестинцам, которые его самого называют "очень произраильским", так как в 2015 году он яростно критиковал ядерную сделку с Ираном.