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`Чешский Трамп` за шаг до премьерства | Фото: Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres/Flickr21.10 21:54   MIGnews.com

"Чешский Трамп" за шаг до премьерства

Правоцентристское движение ANO 2011, или "Акция недовольных граждан", уверенно лидирует на выборах в нижнюю палату чешского парламента. Согласно результатам подсчета половины голосов избирателей, у партии Андрея Бабиша (на фото слева), которого уже окрестили "чешским Трампом", 31% поддержки, в связи с чем он является самым близким к креслу премьер-министра кандидатом.

За свою политическую карьеру он успел побывать министром финансов первым заместителем председателя правительства республики, однако примечательно в нем не это. Согласно открытой информации, как и его американский "аналог", Бабиш – долларовый миллиардер, второй богатейший человек в Чехии и медиамагнат.

Объединяют его с Трампом и политические взгляды – евроскептицизм, антииммигрантские взгляды, а также он не стесняет себя в откровенно оскорбительных заявлениях, к примеру, членов традиционных чешских партий он называл "идиотами", а журналистов – "придурками".

Следом за его партией идут "Свобода и прямая демократия" (11,3% голосов) и Гражданская демократическая партия (10,2%), что политтехнологи называют неожиданностью.

Другим сюрпризом стал полный провал правившую Социал-демократическую партию, у которой пока что лишь 7,6% голосов, и коммунистов – 8,5%. В то же время за счет голосов мололдежи Пиратская партия набирает пока что почти 10% голосов.
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