22.10 03:50 MIGnews.com

Путин назвал, что страшнее атомной бомбы

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Российский президент всерьез задумывается над тем, что генетические эксперименты могут иметь куда более страшные последствия, чем атомная бомба."Мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела. Все, что мы делаем, должно идти на пользу дела, укреплять человека, а не разрушать его", - заявил российский лидер на сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи 21 октября.Путин предостерегает ученых от поиска знаний ради одних знаний."Можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха, и без чувства сострадания, и сожаления, и без боли", - сказал он, добавив, что это "может оказаться страшнее атомной бомбы".