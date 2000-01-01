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Эрдоган: Турция быстро уничтожит курдских боевиков | Фото:22.01 14:13   MIGnews.com

Эрдоган: Турция быстро уничтожит курдских боевиков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 21 января, что операция "Оливковая ветвь" против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на севере Сирии скоро завершится.

Об этом в понедельник, 22 января сообщает DW.

"Мы завершим эту операцию, на то Божья воля, в ближайшее время", - отметил турецкий лидер.

По его словам, YPG не должны надеяться на помощь США, чтобы победить Турцию.

Эрдоган подчеркнул, что курдские организации YPG, "Рабочая партия Курдистана" (PKK) и партия "Демократический союз" (PYD) будут полностью уничтожены.

Напомним, 20 января Турция начала в Сирии военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских группировок. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов.
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